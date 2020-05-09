ليبيا – أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها على انها تعهدت خلال تقدمها نحو طرابلس وبشكل مباشر بحماية المقار الدبلوماسية كالسفارات الاجنبية ومقرات الهيئات والبعثات الدولية في العاصمة وكذلك مقرات الشركات الاجنبية ومؤسسات الدولة.

القيادة العامة أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأنها قدمت التعهد المذكور أعلاه لسببين الأول ان عمليات القوات المسلحة تستهدف حماية الوطن وضيوفه من الارهاب والعصابات الاجرامية لتبرهن لليبيين والمجتمع الدولي انها تقاتل من اجل السلام والامن والاستقرار.

وأضافت بأن السبب الثاني يعود لعلم القيادة العامة تماما ان العصابات الارهابية لا تتوانى عن ارتكاب جرائم وافعال قذرة ضد السفارات الاجنبية والهيئات الدولية من اجل تأليب الرأي العام الدولي على القوات المسلحة واهداف الحرب التي تخوضها ضد التكفريين والعصابات الاجرامية، كاشفةً على ان ما استهداف بعض السفارات في طرابلس خلال يوم امس يأتي في هذا الإطار .

ونفت قيادة الجيش في بيانها بشكل قاطع قيامها بهذه الأفعال التي تنافي المواثيق والقوانين والاعراف الدولية ، مذكرة الجميع ان طوال السنوات الماضية وقبل ان تبدا عملية طوفان الكرامة كانت السفارات والبعثات الأجنبية عرضة للاستهداف والاعتداء والسرقة والنهب من المليشيات المسيطرة على العاصمة بحسب نص البيان.