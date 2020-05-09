العراق – أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بيانا بشأن التأخير الحاصل في دفع معاشات المتقاعدين، مؤكدا أن “رواتب المتقاعدين ستدفع والحكومة بخدمتهم”.

ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء عن الكاظمي قوله، إن “المتقاعدين والفقراء أهلي، وإنهم النقطة الأولى في قائمة اهتماماتي”، مؤكدا “لن نسمح بأن ينام عراقي ليله مضاما قبل أن تفي الدولة التزاماتها”.

وأضاف: “رواتب المتقاعدين سوف تدفع، العراق لا يهمل أصحاب الفضل فيه ممن أفنوا أعمارهم في خدمة البلد”.

وأوضح، أن “مجلس الوزراء السابق قرر ترتيب أوليات الإنفاق بعد انخفاض أسعار النفط، ولم يكن هناك قرار يخص إيقاف الرواتب”.

المصدر:RT