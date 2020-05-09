الكويت.. تطبيق حظر شامل اعتبارا من يوم الأحد وحتى نهاية الشهر

الكويت.. تطبيق حظر شامل اعتبارا من يوم الأحد وحتى نهاية الشهر

الكويت – قرر مجلس الوزراء الكويتي امس تطبيق حظر شامل في البلاد ابتداء من الساعة 4 عصرا يوم الأحد 10 مايو وحتى 30 مايو، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا.

أعلن ذلك الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، موضحا أن القرار جاء بناء على توجيه السلطات الصحية في البلاد، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال المؤتمر الصحفي المزمع اليوم.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تأكيد إصابة 641 حالة جديدة، وتسجيل 85 حالة شفاء، و 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الحالات 7208 حالة.

المصدر: وزارة الإعلام الكويتية