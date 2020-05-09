ليبيا – وجه رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين رسالة إلى النائب العام بخصوص قضية عودة عدد من المواطنين من اسطنبول بدون اجراء أي تحاليل خاصة بالحجر الصحي.

المشري أوضح في نص الرسالة أن المجلس وأعضائه اتخذو كافة التدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس، مضيفاً أن سبب عودة الأسرة هي وفاة ابنهم وتأكيدهم على اجراء فحوصات وحجزهم بالحجر صحي لهم عند عودتهم من رحلة العمرة إلى أنقرة وتم تأكيد خلوهم من كورونا حسب زعمه.

ووفقاً للمشري فإن الأسرة عادت للحجر المنزلي كذلك باسطنبول بشهر إبريل والتزمت به بناء على تعهد المكتوب للسلطات التركية بالخصوص.

وأشار إلى أنه تم إحالة هذا الموضوع إلى القنصل العام باسطنبول ووافق على ذلك بالتنسيق مع وكيل وزارة الخارجية، ورئيس لجنة متابعة عودة الليبين.