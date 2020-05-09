ليبيا – علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب على إرسال تركيا مساعدات إلى ليبيا عبر تونس.

امغيب قال في تدوينة له عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي” فيسبوك” إنه في الوقت الذي يطالبون به رؤساء دول أوربية بسرعة وقف تدفق السلاح والمرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا الرئيس التونسي يسهل وصول الدعم التركي والقطري للمليشيات وعملائهم في طرابلس عن طريق المطارات التونسية .

امغيب أشار إلى أن هذه المطارات لن تحمل الطائرات القادمة إليها في الأيام المقبلة لا أدوية ولا معدات طبية إنما اسلحة وذخائر لقتل أبناء الشعب.