إسبانيا – توج فريق برشلونة للسيدات رسميا امس بلقب الدوري الإسباني بعد أن وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد المحلي للعبة على إلغاء كل مسابقات غير المحترفين بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان إن لجنته التنفيذية صدقت على كل القرارات التي اتخذتها المؤسسة أمس الأول ما يعني أيضا عدم وجود هبوط من دوري الأضواء للسيدات أو الدرجتين الثانية والثالثة من كرة القدم للرجال.

وأضاف البيان أنه سيكون هناك صعود إلى دوري الدرجة الثانية للرجال ودوري الأضواء للسيدات عبر مواجهات فاصلة ستقام بدون جماهير.

وكان برشلونة يتفوق بتسع نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني قبل تعليق المنافسات في مارس الماضي بسبب الوباء قبل تسع جولات على نهاية دوري السيدات.

وسينضم أتلتيكو إلى برشلونة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بينما سينجو متذيلا الترتيب فالنسيا وإسبانيول من الهبوط للدرجة الثانية.

وسيصعد فريقان من الدرجة الثانية ما يعني أن دوري الأضواء الموسم المقبل سيضم 18 فريقا بدلا من 16 في الموسم الحالي.

وبينما تم إلغاء مسابقات غير المحترفين، من المقرر أن تستأنف منافسات أرفع درجتين في الدوري الإسباني للرجال في يونيو المقبل حيث عادت بعض الأندية إلى التدريبات الفردية اليوم الجمعة لأول مرة منذ شهرين.

المصدر: رويترز