بعد 46 عاما من نشرها.. مكرم محمد أحمد يكشف من سرّب له بنود كامب ديفيد

بعد 46 عاما من نشرها.. مكرم محمد أحمد يكشف من سرّب له بنود كامب ديفيد

مصر – أوضح الكاتب الصحفي المصري مكرم محمد أحمد، إن بنود اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، ظلت في “جيب الجاكيت” لمدة أسبوعين، واحتار في نشرها من عدمه.

وأضاف مكرم، عبر برنامج “رأي عام” على فضائية “ten”، أن الظروف تهيأت له ونشرها، مشيرا إلى أن الرئيس المصري الراحل أنور السادات أمر أسامة الباز بالتحقيق معه، بسبب نشره لبنود الاتفاقية.

ورفض مكرم الإفصاح عن مصدره الذي سرب له بنود الاتفاقية بعد مرور قرابة نصف قرن على الواقعة، وبعد ضغط من الإعلامي عبد الحميد بحجة مرور قرابة 50 عام على الواقعة، وإمكانية كشف أطرافها، صرح مكرم أن أسامة الباز هو الذي سرب له بنود كامب ديفيد.

واعتبر مكرم، أن أسامة الباز كان مثقفا أكثر من كونه سياسيا، وكان يتعامل مع الصحفيين بطريقة راقية.

المصدر: RT