روسيا – كلف الرئيس فلاديمير بوتين الحكومة برصد 20.5 مليار روبل من الميزانية قبل الـ22 من الشهر الجاري، لتحفيز الطلب على السيارات الوطنية ودعم صناعتها.

وأفاد موقع الكرملين، بأن الرئيس بوتين أقر قائمة توجيهات للحكومة تخدم تطوير قطاع صناعة السيارات في البلاد.

وتم تكليف الحكومة بضمان “توجيه أموال إضافية من الميزانية الفدرالية” بقيمة 7 مليارات روبل لدعم برامج قروض تسهيل شراء السيارات و6 مليارات لدعم برنامج تسهيل تأجير السيارات.

كما كلف بتخصيص 2.5 مليار روبل لتمويل برنامج تأجير السيارات وتم اعتماد قواعد تنفيذ هذا البرنامج.

وكلف الرئيس بوتين الحكومة بصرف 5 مليارات روبل إضافية لشراء سيارات إسعاف جديدة وتلبية حاجة المستشفيات لها، وحاجة الوكالة الاتحادية الطبية البيولوجية.

المصدر: نوفوستي