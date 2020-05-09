واشنطن – أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة دخلت مرحلة الانتقال إلى “العظمة”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه من وجهة النظر الاقتصادية، فإن بلاده دخلت مرحلة “العظمة” بعد الركود بسبب جائحة كورنا.

وأضاف ترامب: “الانتقال إلى العظمة هو ما نحن عليه، وما نبدأ به الآن.. العام المقبل سيكون كبيرا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.. من المتوقع ارتفاع كبير في الطلب”.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته بأن الربع الثالث من العام سيظهر “أرقاما مثيرة للغاية”، موضحا أن الربع الأخير سيكون أيضا “جيدا جدا أو حتى أفضل (من الربع الثالث)”.

يذكر أن مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الاقتصادية، كيفن هاسيت، قال الشهر الماضي إن البطالة في البلاد ستصل إلى المستويات التي كانت عليها إبان الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، لافتا إلى أن مستقبل الاقتصاد الأمريكي سيعتمد على ما سيحدث لاحقا مع تعافي البلاد من آثار جائحة كورونا.

المصدر: نوفوستي