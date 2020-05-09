ترامب عن البطالة التاريخية في بلاده: كل هذه الوظائف ستعود قريبا جدا

ترامب عن البطالة التاريخية في بلاده: كل هذه الوظائف ستعود قريبا جدا

الولايات المتحدة – بلغت البطالة في الولايات المتحدة أعلى مستوى لها منذ الكساد الكبير، قلل الرئيس دونالد ترامب من خطورة الوضع وتعهد بإعادة البلاد قريبا إلى المعدلات السابقة.

وقال ترامب امس في مقابلة أجرتها معه قناة “فوكس نيوز” إن الارتفاع الحاد الحالي في مستوى البطالة على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ليس أمرا مفاجئا وكان متوقعا، لافتا إلى أنه حتى معارضيه الديمقراطيين لا يلقون عليه اللوم في ذلك.

وأعرب عن تفاؤله إزاء هذه المسألة وقناعته بقدرته على استعادة الوظائف التي تم فقدانها، مشددا على أن الولايات المتحدة هي أكبر قوة اقتصادية في العالم واقتصادها أقوى اليوم مما كان في أي وقت مضى، لكنها اضطرت لإغلاقه بسبب الجائحة.

وتابع: “كل هذه الوظائف ستعود وسيأتي ذلك قريبا جدا، والعام القادم سيكون استثنائيا لدينا”.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان وزارة العمل الأمريكية أن اقتصاد الولايات المتحدة فقد 20.5 مليون وظيفة في أبريل الماضي، وهو أكبر تراجع منذ الكساد الكبير.

وارتفع معدل البطالة في البلاد إلى 14.7 بالمئة الشهر الماضي، مما يكسر المستوى القياسي المسجل بعد الحرب العالمية الثانية.

المصدر: وكالات