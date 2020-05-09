واشنطن – أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا، بحثا فيه جملة من القضايا، بينها تطورات وباء كورونا، وإعادة إقلاع الاقتصاد العالمي.

وأعلن البيت الأبيض، أن ترامب والملك سلمان بحثا آخر التطورات في إطار الجهود الرامية إلى التغلب على فيروس كورونا وإنعاش الاقتصادات العالمية.

وأجمع الجانبان على أهمية تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وأكدا مجددا الشراكة الدفاعية القوية بين الولايات المتحدة والسعودية.

كما بحث الزعيمان القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك والتعاون في إطار مجموعتي السبع والعشرين.

وقال الجانب السعودي في بيان صدر عنه، إن ترامب والملك سلمان أكدا حرصهما على استمرار جهودهما المشتركة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

كما أشار العاهل السعودي إلى جهود المملكة الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، لافتا إلى مبادرة التحالف العربي بقيادة بلاده لوقف إطلاق النار في اليمن، جاءت دعما لجهود المبعوث الأممي للتسوية.

وأضاف البيان أن ترامب أكد التزام الولايات المتحدة بحماية مصالحها وأمن حلفائها في المنطقة وتصميمها على مواجهة كل ما يزعزع الأمن والاستقرار فيها، معبرا عن دعمه للجهود المبذولة للوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية.

المصدر: RT + واس