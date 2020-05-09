ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 صالح جعودة على مبادرة المجلس ومناشدته لأهالي المنطثة الشرقية.

جعودة أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حصاد النهار” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المبادرة جاءت بعد شعورهم بفقدان المنطقة الشرقية وكل ليبيا مع ما وصففه بـ” نهر الدماء المتدفق” نتيجة ما أسماه بـ” الطمع في السلطة والرغبة الجامحة في الإستيلاء على مقاليد الدولة على حساب أبنائها” حسب تعبيره.

وأضاف :” بدأ الحديث بعد فترة صمت طويلة في إقليم برقة والمنطقة الشرقية بدأ الصوت يعلوا للكثير من الناس وهذا ما جعل المستشار عقيلة صالح يخرج بمبادرته كل الامور أدت وبعد مشاورات بيننا في اعضاء الدولة الذين ينتمون لبرقة أن نخرج بالبيان الذي نؤكد فيه على ثوابت ثورة فبراير ومبادئها وبالإضافة لسيادة الدولة الليبية لأننا رأينا من الخطوة انها قد تقود ما جاء من مطالبة حفتر لنفسه بالتفويض ومن ثم مبادرة عقيلة صالح”.

واختتم حديثه زاعما :” رأينا أنه من الممكن أن تستغل هذه الخطوه بعض القوة الخارجية والإقليمية التي باتت طموحاتها في ليبيا بعد أن فشلت في أن تكون بيدها ومتناولها ليبيا جميعها، خشينا أن يأخذ التفويض وتفهم مبادرة صالح انها دعوة لإنفصال وتقسيم ليبيا ومن هنا جاء البيان لنا في هذه المرحلة”.