روسيا – قام جهاز الغطس الروسي غير المأهول “فيتياز” بنصب راية، في أسفل خندق ماريانا بالمحيط الهادئ، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وقال المكتب الصحفي لصندوق “الدراسات الواعدة”: “في تمام الساعة 22:34 من يوم 8 مايو 2020 بتوقيت موسكو، نفذ جهاز الغطس الروسي غير المأهول فيتياز، عملية غطس تحت الماء ووصل إلى قاع خندق ماريانا. وسجل الجهاز وصوله إلى عمق 10028 مترا تحت سطح البحر. وقام، بنصب رايات خاصة بالذكرى الـ75 للنصر، في قاع الخندق. كما أمضى الجهاز ثلاث ساعات في القاع، نفذ خلالها رسم الخرائط والتقاط الصور والفيديو.

وفي وقت سابق، هنأ رائدا الفضاء الروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاجنر من محطة الفضاء الدولية الروس في يوم النصر.

ويعتبر خندق ماريانا أعمق نقطة في سطح الكرة الأرضية، ويقع في غرب المحيط الهادئ إلى الشرق من جزر ماريانا الشمالية.

ويبلغ طول الخندق حوالي 2550 كيلومترا، وعرضه 69 كلم، وهو مستطيل الشكل، ويصل عمق أبعد نقطة في خندق ماريانا حوالي 11.03 كيلومتر تحت سطح الماء.

المصدر: RT