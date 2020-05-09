رئيس ميلان يعلن عن إصابات جديدة بفيروس كورونا بين لاعبي “الروسونيري”

رئيس ميلان يعلن عن إصابات جديدة بفيروس كورونا بين لاعبي “الروسونيري”

إيطاليا – أعلن باولو سكاروني رئيس نادي ميلان الإيطالي امس عن ظهور بعض اللاعبين المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد في صفوف الفريق.

وقال رئيس ميلان في تصريحات نقلتها صحفية “فوتبول إيطاليا”: “لدينا بعض اللاعبين المصابين في مرحلة التعافي لكن مالديني ونجله في حالة جيدة الآن”.

ولم يكشف سكاروني عن أسماء اللاعبين المصابين بكورونا.

وأضاف “الفريق استهل تدريباته الفردية مرة أخرى مع مراعاة شروط السلامة الصحية والتباعد” التزاما بالبروتوكول الطبي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن ميلان أعلن في الـ21 من مارس الماضي إصابة أسطورته باولو مالديني وابنه دانييل بفيروس كورونا قبل أن يتعافيا بعدها بأسبوعين تقريبا، ولم يتم الإعلان سابقا عن إصابة ثالثة في صفوف “الروسونيري”.

المصدر: football-italia.net