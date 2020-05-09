ليبيا – أعلن وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب انتهاء فترة الحجر الصحي للمجموعة الأولى من المواطنين العائدين من الخارج وذلك بعد خضوعهم للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وزير الصحة أكد بحسب المكتب الإعلامي التلبع للوزارة بأنه وفقا لتعليمات اللجنة العليا تم إحالة كافة المواطنين العائدين من الخارج الي مراكز الحجر الصحي الاحترازي بالبلديات وذلك وفق الضوابط الطبية المنصوص عليها حرصًا على سلامتهم وسلامة عوائلهم وكافة أفراد المجتمع.

واضاف وزير الصحة بان اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا اقرت السماح للمواطنين العائدين من الخارج العودة لمنازلهم بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الاحترازي والتاكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد و إجراء الفحوصات المختبرية اللازمة لهم أثناء فترة الحجر مشيرةً إلى أهمية التزام كافة المواطنين بالإجراءات والتعليمات الصحية حرصاً على سلامتهم .

وشدد وزير الصحة على أهمية التعاون في حماية الجميع من هذا الوباء وتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالوقاية عبر التعقيم والنظافة، لافتاً إلى أن الدولة طبّقت مجموعة كبيرة من الاحترازات وبقي الدور على الجميع للالتزام بها من أجل السلامة وإلي استمرار مراقبة العائدين من الخارج بعد عودتهم لمنازلهم خلال الأيام القادمة بذات الإجراءات الطبية.

كما ذكر أنه يجب أن يكون جميع أفراد المجتمع على قدر المسؤولية وأن يلتزموا بالتعليمات والإرشادات التي تصدرها الجهات المعنية في الدولة بما في ذلك التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل واتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية لمنع انتشار هذا الفيروس الشرس حتى اجتياز هذه الظروف المؤقتة.

وأشاد وزير الصحة بالتزام وتعاون المواطنين العائدين من الخارج مع الاطقم الطبية طوال مدة الحجر الصحي، داعياً إلى أهمية تطبيق الالتزامات والاحتياطات للمحافظة على صحة الجميع والبقاء في المنازل وأهمية الانتباه لأعراض كورونا وأبرزها الكحة وارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس.

كما توجه بالشكر الجزيل لكافة العاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين وفنيين ورجال الاسعاف والطواري في دولتنا الحبيبة ليبيا على تفانيهم الذي يدعو للفخر والاعتزاز وشجاعتهم الاستثنائية في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة مجتمعنا.

وثمن الدور الكبير التي تقوم به القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة الليبية والاجهزة الامنية والشرطية وجهودهم المتواصلة مع وزارة الصحة في احتواء ازمه كورونا و عودة العالقين بالخارج والتي تحظي محل تقدير جميع أفراد المجتمع وذكر أن ما وفرته الدولة من إمكانيات وخدمات صحية وعلاجية للمرضي دليل على مكانة الإنسان واهتمام القيادة به واعتباره الركن الأساسي للتنمية .