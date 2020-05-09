نيويورك – دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في يوم النصر على النازية، إلى منع المحاولات الجديدة لإثارة الخلاف بين الناس ونشر الكراهية.

وقال في رسالة بالفيديو: “في أيام الذكرى والمصالحة، نعبر عن احترامنا لذكرى الملايين الذين سقطوا في الحرب العالمية الثانية، ونتذكر معاناتهم. يجب ألا ننسى أبدا المحرقة والجرائم الخطيرة والرهيبة الأخرى التي ارتكبها النازيون”.

وأشار غوتيريش إلى أنه “حتى خلال الأزمة الحالية على خلفية انتشار COVID-19، نشهد محاولات جديدة لنشر الفرقة بين الناس وبث الكراهية”.

وأضاف الأمين العام: “مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنصر، لنتذكر دروس عام 1945 ونوحد صفوفنا لإنهاء الوباء وبناء مستقبل، يزدهر فيه السلام والأمن والكرامة للجميع”.

المصدر: تاس