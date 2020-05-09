الإمارات العربية – دافع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، عن السياسة الخارجية للسعودية ومصر والإمارات، معتبرا أنها غير قائمة على حسابات مالية ومادية بل على تحقيق الأمن والاستقرار.

وكتب قرقاش يوم الجمعة، على حسابه في “تويتر”: “أهداف السياسة الخارجية السعودية، والمصرية، والإماراتية، التزام ومسؤولية تجاه الاستقرار في المنطقة، وقناعة ضرورية نحو تصويب المسار تجاه العملية السياسية سواء أثمرت هذه الجهود أو تأخرت”.

وأضاف: “لطالما اطلعنا على رأي بعض (الخبراء) حول أهداف السياسة الخارجية السعودية، والمصرية، والإماراتية، كطموح وطمع في الثروات والعقود”.

واعتبر قرقاش: “لا شك أن هؤلاء (الخبراء) في تخمينهم للسياسة الخارجية السعودية، والمصرية، والإماراتية، مدفوعون بهوى فكري محدد، أو تنقصهم الرؤية المتوازنة للمنطقة، أو كما رأينا في حالات عديدة يغردون تبعا لأجندات إقليمية غير عربية، أو يصطفون في مواقع فرضتها وظائفهم وانتماءاتهم الحزبية”.

وقال مختتما: “أثبتت الأزمات في العالم العربي أن الحسابات المادية والمالية أبعد ما تكون عن السياسة الخارجية للدول الثلاث، وأن المحرك الأساس الذي حفز تحركها هو القلق على المنطقة من التدخلات الإقليمية، وروح المسؤولية تجاه القضايا الاستراتيجية العربية وعلى رأسها الأمن والاستقرار”.

المصدر: تويتر