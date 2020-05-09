ليبيا – قال وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني اليوم السبت إن الأوضاع في ليبيا متدهورة.

جاء ذلك وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية خلال استضافة معهد السياسات الخارجية في جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية للوزير القطري في ندوة افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان “السياسة الخارجية والدبلوماسية العالمية في منطقة الخليج وخارجها”.

وأضاف أن “هناك تدخلات كثيرة في الشأن الليبي من قبل عدة دول أوروبية وعربية لدعم رجل عسكري يريد حكم البلاد بالقوة” دون أن يشير إلى تدخل بلاده في تمويل إرسال المرتزقة الذين تجندهم تركيا للقتال في ليبيا والأسلحة .

واستبعد الوزير القطري إمكانية وجود حل هناك إلا اذا اعترف المجتمع الدولي بأنه لا يمكن أن يتعامل مع هذه الأوضاع في ظل وجود معيارين.

كما انتقد آل ثاني ما وصفه بـ” التناقض الدولي” في التعامل مع الأزمة الليبية، موضحاً أنه وبعد صمت طويل عن التدخلات الخارجية في ليبيا ظهرت ردود فعل دولية ضد تدخل تركيا هناك فقط.

كما أشار إلى دعم دولة قطر لحكومة الوفاق وبمخرجات اتفاق الصخيرات، مؤكداً أن هذا الاتفاق هو السبيل الوحيد لتحقيق انتقال سلس للسلطة في البلاد.