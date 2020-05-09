كلب آلي يتجول في متنزهات سنغافورة لحث الناس على التباعد الاجتماعي (صور)

كلب آلي يتجول في متنزهات سنغافورة لحث الناس على التباعد الاجتماعي (صور)

سنغافورة – تستخدم السلطات في سنغافورة كلبا آليا يطلب من راكبي الدراجات وممارسي رياضة الركض، الحفاظ على مسافة بينهم للمساعدة في الحد من العدوى بفيروس كورونا.

ويعمل الكلب الآلي “سبوت” بالتحكم عن بعد وله أربعة أرجل وهو من تصميم شركة “بوسطن ديناميكس”.

وبدأ عمله في متنزه بوسط المدينة اليوم الجمعة في إطار تجربة لأسبوعين قد تشهد انضمام روبوتات أخرى لحراسة المساحات الخضراء في المدينة خلال حالة العزل العام.





وأثناء تجوله في المتنزه، قال “سبوت” بالإنجليزية: “دعونا نبقي سنغافورة مكانا خاليا من الأمراض، من أجل سلامتكم وسلامة من حولكم، رجاء ابتعدوا عن بعضكم البعض لمسافة متر واحد على الأقل. أشكركم”.

وقالت وكالة التكنولوجيا والأمن الإلكتروني التابعة للحكومة والمسؤولة عن التجربة إن الكلب الآلي يمكنه التحرك بيسر على الأراضي غير الممهدة في المتنزهات والحدائق.





وسجلت سنغافورة ما يربو على 21 ألف حالة إصابة، في أحد أعلى معدلات الإصابة في آسيا، ويرجع ذلك لأسباب من أهمها حالات العدوى الجماعية بين العمال المهاجرين الذين يعيشون في عنابر مكدسة في مناطق يندر أن يزورها السياح.

المصدر: “رويترز”