منتخب السيدات الأمريكي للقدم يطعن في حكم يحرمه من المساواة في الأجور

منتخب السيدات الأمريكي للقدم يطعن في حكم يحرمه من المساواة في الأجور

الولايات المتحدة – افادت متحدثة باسم المنتخب الأمريكي لكرة القدم النسائية، إن الفريق تقدم بطعن في قرار قضائي صدر في الأسبوع الماضي، يحرمه من المساواة في الأجور مع الرجال.

ورفضت المحكمة الأسبوع الماضي مطالب فريق السيدات بطل العالم، قائلة إنه حصل في المجمل وعلى أساس المباراة الواحدة على مبالغ أكبر من الرجال الذين فشلوا في التأهل لنهائيات كأس العالم.

لكن الفريق النسائي الذي كان يطالب بتعويضات مالية قيمتها 66 مليون دولار أصر على القتال.

وقالت مولي ليفينسون المتحدثة باسم اللاعبات: “تساوي الأجور يعني المساواة في مبالغ الفوز في كل مباراة كما يحصل الرجال”.

المصدر: “رويترز”