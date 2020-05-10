أكثر من 7 مليارات دولار عوائد مصرفين بمصر من شهادات مرتفعة العائد

أكثر من 7 مليارات دولار عوائد مصرفين بمصر من شهادات مرتفعة العائد

مصر – افاد مسؤولان بأكبر مصرفين حكوميين في مصر اليوم الأحد، إن حصيلة شهادات ادخار جديدة عالية العائد طرحها البنكان في مارس الماضي بلغت 121 مليار جنيه (7.7 مليار دولار).

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن عائد الشهادة، التي أطلقت في 22 مارس لمدة عام واحد، بلغ 15%.

ونقلت الوكالة الرسمية، عن نائب رئيس البنك الأهلي المصري قوله، إن البنك جمع نحو 82 مليار جنيه، فيما ذكر رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن حصيلة الشهادات بلغت 39 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.

ويقول محللون إن الشهادة تستهدف على ما يبدو تعزيز الدخل والحد من ضغوط التضخم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: رويترز