أمين عام الأمم المتحدة يرد على سؤال حول خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة؟

أمين عام الأمم المتحدة يرد على سؤال حول خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة؟

نيويورك – رأى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن تعاون الدول، الذي تم تجسيده بعد الحرب العالمية الثانية بإنشاء الأمم المتحدة، ساعد ويساعد في تجنب اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي” ردا على سؤال حول خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة؟: “أعتقد أن التعاون بين الدول، ومثاله إنشاء الأمم المتحدة في حد ذاته، ساعد على منع أهوال نشوب حرب عالمية جديدة، ويمكن أن يساعد أكثر في منع الحرب”.

وأشار إلى أنه بسبب مأساة الحرب العالمية الثانية، توحد المجتمع الدولي وقرر إنشاء الأمم المتحدة لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وقال الأمين العام “كما يذكرنا ميثاق الأمم المتحدة، فإن الهدف الرئيسي للأمم المتحدة هو إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب”.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن استعداده لزيارة روسيا بعد نهاية وباء فيروس كورونا للمشاركة في احتفالات عيد النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية، بمجرد أن تحدد روسيا موعدها الجديد بعد تأجيل بعض فعالياتها بسبب جائحة كوفيد 19.

المصدر: “نوفوستي”