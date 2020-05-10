المكسيك – أعلن لاعب كرة القدم المكسيكي السابق، مانويل نيغريتي البالغ 61 عاما، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأنه يخضع في الوقت الحالي للعزل المنزلي حتى يتعافى من المرض.

وكتب نيغريتي عبر صفحته الرسمية في “تويتر”: “أود أن أعلن أن نتيجة اختبار كوفيد-19 الذي خضعت له جاء إيجابيا. أنا في حالة جيدة في المنزل وأتبع التوصيات الطبية”.

يذكر أن هدف نيغريتي الذي سجله في شباك بلغاريا ضمن الدور ثمن النهائي لمونديال المكسيك عام 1986 (انتهت المباراة بهدفين نظيفين) اختير أجمل هدف في تاريخ كأس العالم حسب استفتاء أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وبدأ نيغريتي مشواره الاحترافي في كرة القدم عام 1979 مع فريق بوماس أونام المكسيكي ثم لعب في صفوف سبورتنغ لشبونة البرتغالي وخيخون الإسباني قبل أن يعود ليلعب مع عدة أندية مكسيكية.

المصدر : وكالات