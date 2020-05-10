ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي التونسي محسن النابتي إن هبوط الطائرة التركية في جنح الظلام في مطار جربة جرجيس كشف المستور وأكد النشاط التركي المشبوه في تونس لاستهداف الشعب الليبي.

النابتي وفي تصريح لصحيفة “العرب” اللندنية أضاف:” إن ما حصل يؤكد شكوكنا ومخاوفنا من النشاط التركي في تونس وخطورته على الأمن القومي التونسي قبل غيره،ناهيك عن كونه تسهيلات لدولة معتدية لاحتلال دولة شقيقة وتدمير مقدراتها وإغراقها في الفوضى ذلك أن تلك المساعدات موجهة إلى المرتزقة والتكفيريين الذين تكبدوا هزيمة نكراء على أسوار قاعدة الوطية في غرب ليبيا”.

وشدد على أن الرئاسة التونسية مطالبة بالوضوح وبمراجعة الموقف بشكل جذري حول ما يجري في ليبيا لأنه ليس مقبولا أن تعترف تونس وتدعم ميليشيات إرهابية مدعومة تركيًّا وقطريّا وإخوانيا وأن تتحول إلى ممر للمساعدات المشبوهة التي يقدمها أردوغان إلى مرتزقته وإرهابييه.