ليبيا – عقد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس السبت اجتماعا موسعا مع اللجنة الفنية المختصة بمنع ازدواجية التوريد والصرف في تغطية احتياجات القطاع الصحي ومراجعة كل متطلباته السابقة.
الثني أطلع خلال إجتماع عقده مع رئيس اللجنة – عضو لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي نجاح العقيلي ومدير الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء عبدالرازق الجريبي على سير عمل اللجنة،مؤكدا ضرورة التدقيق والمراجعة وذلك لضمان عدم ازدواجية التوريد والصرف وفقا لتعليماته الصادرة بالخصوص.
وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية جاء تشكيل هذه اللجنة،وفقا لما خلص إليه اجتماع رئيس مجلس الوزراء في مقر رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي يوم الثلاثاء الموافق الـ14 من شهر إبريل الماضي مع وزير الصحة ورئيس جهاز الإمداد الطبي ومدير عام مركز بنغازي الطبي ومدير المشروعات بوزارة الصحة إضافة إلى مدير الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء.
ووفقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء فإنه أوكل لهذه اللجنة مهمة التدقيق والفحص في كل الإجراءات المحالة لديوان مجلس الوزراء من وزارة الصحة أو من جهاز الإمداد الطبي أو اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.
ونصت التعليمات على أن تتولى اللجنة مهمة الفحص والمراجعة قبل إبرام أية تعاقدات بشأن هذه المطالبات بما يضمن عدم خلق ازدواجية في إجراءات التوريد والصرف.