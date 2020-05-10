ليبيا – عقد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس السبت اجتماعا موسعا مع اللجنة الفنية المختصة بمنع ازدواجية التوريد والصرف في تغطية احتياجات القطاع الصحي ومراجعة كل متطلباته السابقة.

الثني أطلع خلال إجتماع عقده مع رئيس اللجنة – عضو لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي نجاح العقيلي ومدير الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء عبدالرازق الجريبي على سير عمل اللجنة،مؤكدا ضرورة التدقيق والمراجعة وذلك لضمان عدم ازدواجية التوريد والصرف وفقا لتعليماته الصادرة بالخصوص.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية جاء تشكيل هذه اللجنة،وفقا لما خلص إليه اجتماع رئيس مجلس الوزراء في مقر رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي يوم الثلاثاء الموافق الـ14 من شهر إبريل الماضي مع وزير الصحة ورئيس جهاز الإمداد الطبي ومدير عام مركز بنغازي الطبي ومدير المشروعات بوزارة الصحة إضافة إلى مدير الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء.

ووفقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء فإنه أوكل لهذه اللجنة مهمة التدقيق والفحص في كل الإجراءات المحالة لديوان مجلس الوزراء من وزارة الصحة أو من جهاز الإمداد الطبي أو اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

ونصت التعليمات على أن تتولى اللجنة مهمة الفحص والمراجعة قبل إبرام أية تعاقدات بشأن هذه المطالبات بما يضمن عدم خلق ازدواجية في إجراءات التوريد والصرف.