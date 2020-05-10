ليبيا – أكدت وزيرة الصحة السابقة في الحكومة الليبية الإنتقالية فاطمة الحمروش أن ما حدث في ليبيا عام 2011 هو مؤامرة كما أنه أكبر عملية سطو مسلح في تاريخ البشرية.

الحمروش قالت في تدوينة لها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “بعد ما حدث يوم أمس في طرابلس من قصف مستمر، ودمارٍ، وذعر وإصابات ووفيات بين المدنيين، أقول لمن لا يزالون يردّدون بأن ما حدث في ليبيا عام 2011 كان لحماية المدنيين، عليكم بمراجعة انتماءاتكم وأصولكم، إذ لا يمكن لمواطن ليبي يحمل في قلبه ولو نسبة ضئيلة من الحس الوطني، أن لا يقرّ بأن ما يحدث أمامه هو بمثابة أدلّة دامغة، غير قابلة للتشكيك، بأن ما حدث ولا يزال مستمرّاً، هو فعلاً مؤامرة وأكبر عملية سطو مسلّح في تاريخ البشرية”.