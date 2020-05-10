ليبيا – اتهم رئيس الرئاسي السراج في بيان له اليوم السبت من وصفهم بـ”قوات مجرم الحرب” (القوات المسلحة الليبية) بإطلاق أكثر من مائة صاروخ وقذيفة على الاحياء السكنية وسط العاصمة طرابلس حسب زعمه.

السراج أضاف في بيانه الذي اطلعت عليه المرصد بأن الصواريخ اُستهدفت أيضاً “مطار معيتيقة الدولي” (قاعدة معيتيقة الجوية) بعشرات القذائف، لتصيب طائرات مدنية كانت تستعد للطيران لإعادة المواطنين العالقين بالخارج بسبب وباء كورونا، كما ألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية للمطار.

‏‎وقال إن هذه الأعمال التي وصفها بـ”الجنونية” لمن وصفه بـ”مجرم الحرب الارهابي” هذه الأيام راح ضحيتها عشرات المدنيين حسب زعمه ، معتبرا أنها دليل ضعف ويأس بعد ما وصفها بـ”الهزائم المتتالية له ولمليشياته ومرتزقته”.

وأضاف السراج بأن ما يحدث هو مؤشر على قرب نهاية ما وصفه بـ”مشروعه الدموي” للاستيلاء على الحكم حسب تعبيره.

‏‎وتابع :” إننا لم نعد نكترث بالتنديدات الخجولة التي تصدر عن المجتمع الدولي، والعاجزة حتى الآن عن تسمية المعتدي باسمه ومحاسبته وإيقاف من يدعمه، لذا نؤكد من جديد لشعبنا الليبي الحُر أننا عاهدنا الله بأن نأخذ الأمر بأيدينا لدحر العدوان تماما في كامل ارجاء الوطن”.

‏‎وقال :” ولن تدفعنا هذه الانتهاكات والجرائم البشعة الا إصراراً للضرب بيد من حديد بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة، ولن يقف أمامنا أي عائق لتوفير ما يحتاجه المجهود الحربي لإتمام هذه المهمة”.

ووجه السراج في ختام بيانه نداءاً أخيرا لمن وصفهم بـ”الشباب المغرر بهم في صفوف المعتدين” (القوات المسلحة الليبية) بأن يسارعوا بتسليم انفسهم مثل ما فعل زملاء لهم ووجدوا منا أفضل معاملة حسب زعمه.