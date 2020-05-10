السودان – أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل انخفاض كبير في عدد المصابين بكورونا، حيث اقتصرت الإصابات الجديدة على 53 حالة فقط، في تراجع لافت عن أعداد اليومين الماضيين.

وبلغ عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس خلال آخر 24 ساعة 5 حالات، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 1164 حالة، والوفيات إلى 64، مقابل 119 حالة شفاء.

والجمعة، سجلت البلاد أعلى معدل يومي للإصابات بـ181 حالة، فيما كان عدد الوفيات الجديدة 7 حالات.

والخميس رصدت السلطات الصحية في السودان 78 إصابة و3 وفيات جديدة بالعدوى، مقابل 74 إصابة و3 وفيات جديدة الأربعاء.

المصدر: RT