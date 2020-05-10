مصر – أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، امس تسجيل 488 إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة، ليصبح عدد المصابين 2476 حالة.

وأشار خالد مجاهد مستشار وزارة الصحة المصرية، إلى خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2002 حتى اليوم.

وأوضح أن عدد الحالات، التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ2002 المتعافون.

وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، لافتا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وذكر مجاهد، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في مصر حتى اليوم، بلغ 8964 حالة، و514 حالة وفاة.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT