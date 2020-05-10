العراق – أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أنه تقرر إطلاق سراح المعتقلين باستثناء المتورطين بدماء العراقيين، مشددا على محاسبة المقصرين، وتقديم تعويضات للمتضررين.

وأضاف الكاظمي خلال كلمة له مساء السبت: “حكومتنا شفافة وليست حكومة غرف مظلمة.. العراق لن يكون ممرا أو مقرا للإرهاب”.

وأشار إلى أنه أمر بتشكيل لجنة من الخبراء لمساعدة مفوضية الانتخابات من أجل تحقيق انتخابات برلمانية عادلة.

وذكر بيان عن مكتب الكاظمي أنه أمر أيضا “بعدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة وحماية المتظاهرين السلميين ومنع العنف بكافة أشكاله”.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية