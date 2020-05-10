ليبيا – حذّر النائب في البرلمان التونسي مبروك كورشيد من أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد أن يجعل من تونس حديقة خلفية لقواته وجسرًا للإرهابيين و الميليشيات للدخول إلى ليبيا والسيطرة عليها سعيًا إلى بسط نفوذه على شمال أفريقيا.

كورشيد وفي حوار خاص مع “إرم نيوز”أمس السبت قال إنّ تونس لن تكون حديقة خلفية لا لإردوغان و لا لغيره وأن المجتمع التونسي يرفض هذه المشاريع التركيّة للهيمنة الجديدة على الأراضي التونسية.

واعتبر البرلماني التونسي أنّ الدبلوماسية التونسية ارتكبت عدة أخطاء بحق الأشقاء الليبيين،مشيرًا إلى أنّها حدّ هذه اللحظة لا تتصرف برؤية إستراتيجية وليست لديها خطة عمل في الملف الليبي، وفق قوله.

كورشيد لفت إلى أنّ السلطات التونسية تتعامل مع القضية الليبية على أساس أن هذه الحرب تقع في بلد آخر وليست في الجارة ليبيا،واصفا الخيارات التي تتخذها الدبلوماسية التونسية في التعاطي مع موضوع ليبيا بأنّها “خرقاء”ومنوّهًا إلى أنّها لم تتخذ موقفا واضحا منذ العام 2011.