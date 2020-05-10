ليبيا – أعلن جهاز النهر الصناعي في بيان له اليوم السبت عن تعرض محطة الكهرباء (النهر 1) إلى إعتداء من مجموعة خارجة عن القانون، مبيناً بأن الأخيرة أجبرت المشغلين بالشركة العامة للكهرباء بالمحطة على فصل الكهرباء عن الحقل الجنوبي والشمالي.

جهاز النهر الصناعي أوضح في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة بأنه لم يتسنى لهم بعد معرفة الدوافع والأسباب لهذا التصرف الذي وصفه بـ”غير المسئول” الذي سيكون له تأثير في خفض معدلات إنتاج المياه بخروج الحقلين عن العمل وإستمرار عمل الحقل الشرقي فقط.

وأكد الجهاز بأن هذا العمل سيترتب عليه عجز في الإمداد المائي الذي تعاني منه المنظومة اصلاً وعدم القدرة على الإيفاء بكافة إحتياجات المدن من المياه، مرحعا ذلك إلى سرقة وتخريب عدد (106) بئر وتعثر أعمال الصيانة للظروف الأمنية السيئة والصراع المسلح المستمر، وايضاً للإستهلاك المفرط للمياه والتوصيلات غير الشرعية على طول مسارات المنظومة خاصة المسار الشرقي للحصول على المياه لغرض الشرب والزراعة.

وأعرب جهاز النهر عن أسفه لضعف المياه وإنقطاعها على أغلب مناطق مدينة طرابلس خاصة المرتفعة ، آملاً بأن تحل هذه الإشكالية وإعادة الكهرباء في أسرع وقت وعودة التشغيل للحقلين والعمل على الرفع من معدلات تدفق المياه بما هو متاح للتشغيل من الآبار وخفض معدلات استهلاك مدن المنطقة الوسطى بالتنسيق والتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي وذلك لتغذية كافة المناطق بمدينة طرابلس بالمياه وباقي المدن بالمسار.