بوتين: على جيشنا أن يكون قادرا على مواجهة أي تحديات

بوتين: على جيشنا أن يكون قادرا على مواجهة أي تحديات

روسيا – أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن على الجيش الروسي أن يكون قادرا دائما على مواجهة أي أخطار وتحديات، بما يحفظ سيادة البلاد ومصالحها، وأمن مواطنيها.

وقال بوتين في برقية التهنئة بمناسبة عيد النصر على النازية، وجهها لخريجي الكليات العسكرية: “دروس الحرب الوطنية العظمى وتاريخ بلادنا، علّمتنا أن جيشنا يجب أن يكون قويا دائما، وقادرا على الرد على أي تحديات وأخطار، ليضمن سيادة روسيا ومصالحها الوطنية، وأمن مواطنيها وعيشهم بسلام”.

وأشار بوتين إلى أنه خلال السنوات القادمة سيتعين على الجيش تكثيف التدريبات القتالية، وإتقان أشكال جديدة للتعامل بين القوات أثناء الاختبارات المفاجئة وباستخدام أحدث التكنولوجيات، التي ستحدد وجه الجيش والأسطول الروسيين في المستقبل.

واحتفلت السبت بالذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية.

وحضر الرئيس بوتين استعراضا عسكريا للفوج الرئاسي بالكرملين، ووجه التهنئة إلى الشعب بهذه المناسبة، ووضع إكليلا من الزهور عند النصب التذكاري للجندي المجهول في الساحة الحمراء.

المصدر: نوفوستي