الولايات المتحدة – شبه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السلطات الإيرانية بالنازيين، واصفا الجمهورية الإسلامية بـ”أكبر راع لمعاداة السامية” في العالم.

وقال بومبيو في بيان له، امس: “قبل 75 عاما وقفت الولايات المتحدة وحلفاؤها معا ليخلصوا العالم من النازيين وإيديولوجيتهم المبنية على الكراهية. واليوم نواجه تهديدا خطيرا للسلام الإقليمي من قبل نظام إجرامي آخر”.

وتابع: “ندعو المجتمع الدولي من جديد للانضمام إلينا لوقف أكبر راع لمعاداة السامية”.

واعتبر بومبيو أن الأمريكيين ومنطقة الشرق الأوسط بوضع أكثر أمانا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران قبل عامين.

وشدد على أن واشنطن ستستخدم كل الأدوات الدبلوماسية من أجل تمديد حظر توريد الأسلحة لطهران، الذي ينتهي سريانه في أكتوبر المقبل.

وجاء هذا البيان في الذكرى الثانية لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول برنامج إيران النووي، الذي توصلت إليه طهران والسداسية الدولية عام 2015.

المصدر: نوفوستي