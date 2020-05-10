روسيا – أبدى الروسي حبيب نورمحمدوف بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة MMA استعداده لقتال الأمريكي جاستن جايتجي الذي توج اليوم الأحد بلقب البطل المؤقت لمنظمة UFC في فئة الوزن الخفيف.

ونشر حبيب على حسابه في “إنستغرام” صورة يظهر فيها جايتجي جالسا خلف المقاتل الروسي في إحدى المؤتمرات الصحفية، وعلق على الصورة بقوله: “في هذه الرياضة وخاصة في هذا الوزن، سيكون هناك دائما أسود جائعة تتنفس في ظهرك، إذا كنت ستسترخي، سوف تنتهي، يغادر البعض ويأتي آخرون، ليس هناك ما يدهش”.

وتابع: “لكنني لن أسقط حتى النهاية، سنواصل القتال”.

وسحق جايتجي البالغ 31 عاما مواطنه توني فيرغسون في النزال الرئيسي لدورة UFC 249 للفنون القتالية المختلطة، والذي أقيم في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الأحد، ليحقق فوزه الـ22 خلال مسيرته الاحترافية مقابل هزيمتين.

وبهذا الانتصار، سيواجه في النزال المقبل على حزام البطولة الرئيسي، حبيب البالغ 31 عاما، البطل الحالي للمنظمة والذي يحتفظ بسجل خال من الهزائم في 28 نزالا خاضها حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية.

المصدر: eurosport.ru