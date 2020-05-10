ليبيا – قال المتحدث باسم حزب قلب تونس الصادق جبنون إن موقف الحزب هو المطالبة بالحياد تجاه الأطراف الليبية المتصارعة.

جبنون وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس السبت أوضح أن الطائرة التركية التي نزلت بالأراضي التونسية كان تحت إشراف الجيش التونسي والتأكد من محتواها ونقل المساعدات الطبية إلى الأراضي الليبي.

وبيّن أنه لا يجب أن أن تنعكس الأزمة الليبية على الوضع الداخلي التونسي وأن الحزب طالب مرات عدة بضرورة التنسيق مع الجزائر لإيجاد الحل الملائم للأزمة الليبية خاصة أن الشرعية للشعب الليبي.

المتحدث باسم الحزب حذر من ارتدادات الأزمة في ليبيا على الواقع التونسي الداخلي والتركيز على حل مشترك للأزمة الراهنة.