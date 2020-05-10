ليبيا – قال رئيس الكونغو دنيس ساسو نغيسو أمس السبت أن الظروف غير مواتية في الوقت الحالي لعقد منتدى مصالحة ليبية وطنية شاملة في أديس أبابا والذي كان مقرراً عقده في شهر يوليو القادم في إشارة منه إلى الظروف المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا.
نغسيو أصاف في مقابلة مع قناة «فرانس 24» وإذاعة فرنسا الدولية الوضع في ليبيا مؤسف ودرامي بسبب تحطم آمال وقف إطلاق النار.
وناشد الأطراف الليبية بالامتثال للحكمة من أجل تخفيف معاناة الشعب الليبي، متعهداً بمواصلة الاتحاد الأفريقي الحفاظ على هدف المصالحة الليبية لأنه يرى أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا.