رئيس كوريا الجنوبية يعرض خطط بلاده الاقتصادية لمرحلة ما بعد كورونا

رئيس كوريا الجنوبية يعرض خطط بلاده الاقتصادية لمرحلة ما بعد كورونا

كوريا ج – قدم رئيس كوريا الجنوبية مون جيه -إن، مخططا ستتبعه بلاده لتأخذ موقعا رائدا في الاقتصاد العالمي بمرحلة ما بعد فيروس كورونا في مجالات المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والصحة البيولوجية.

وقال في خطاب ألقاه اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتوليه منصبه: “سنستعين باستقرارنا السريع نسبيا في ظل تفشي الوباء، والتحول لوضع طبيعي جديد كنقطة تحول لتعزيز حيوية الاقتصاد”.

وأضاف: “سنفتح طرقا أمامنا في مرحلة ما بعد الكورونا باقتصاد يحدد السرعة”.

وأكد أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإعادة كوريا الجنوبية لموقعها “كقوة رقمية” رائدة عالميا بمشاريع تجارية مبتكرة وشركات ناشئة تلعب دور القوة الدافعة.

وفيما يتعلق بالاتفاق الجديد على الطراز الكوري، قال الرئيس إن البلاد ستركز على “استثمارات وقائية” في المستقبل، تصمم لتأسيس بنية تحتية رقمية وخلق الكثير من فرص العمل.

وشدد على أهمية “الإنشاء المبكر لبنية الجيل الخامس التحتية، وبناء بنية تحتية لجمع وتحليل واستخدام البيانات ستتم متابعتها كمشاريع وطنية”.

وأشار إلى أن أزمة كورونا أظهرت مدى أهمية تعزيز الرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي، مشيرا إلى ضرورة “تطوير المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى إدارة مكافحة الأمراض والوقاية منها لتعزيز خبرته واستقلاليته”.

وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، اقترح الرئيس أن تعمل الشقيقة الشمالية مع كوريا الجنوبية لتحقيق “مجتمع حياة واحدة ومجتمع سلام من خلال التعاون في مجال الأمن البشري”.

المصدر: يونهاب