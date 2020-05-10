 رئيس ليون يكشف موعد مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا – صحيفة المرصد الليبية
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فرنسا – كشف جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي، عن موعد ومكان مواجهة فريقه مع يوفنتوس الإيطالي، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال أولاس في تصريحات لـ”RTL France” اليوم السبت: “ستقام مباراة الإياب أمام يوفنتوس في تورينو في الـ7 من أغسطس المقبل خلف أبواب مغلقة”.

وأضاف أولاس: “إلغاء الموسم في فرنسا، يعني تدمير أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال أمام فرق بكامل لياقتها”.

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وأقيمت مباراة الذهاب في فرنسا في الـ26 من فبراير الماضي، وحسمها ليون لمصلحته بهدف دون رد سجله لوكاس توزارت.

وبعد أيام قليلة من تلك المباراة، تم تجميد نشاط كرة القدم في أوروبا، بسبب جائحة فيروس كورونا.

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المصدر: championat.com