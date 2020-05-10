ليبيا – قال المتحدث باسم شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية علي حبارات إن كميات الوقود اليومية المستلمة من شركة البريقة والمحددة كحصة لشركة الشرارة لا تلبي احتياجات السوق المحلية.

حبارات وفي تصريح لقناة “ليبيا 218” أمس السبت أوضح أنها غير كافية لسد الطلب وتغذية محطات التوزيع كبديا تخوفه من حدوث ازدحامات وطوابير أمام المحطات في حال استمرار منح الشرارة الحصة ذاتها.

وشدد المتحدث باسم الشركة على أن الشرارة تقوم بشكل منتظم بنشر معلومات وبيانات الكميات المسحوبة من البنزين بشكل يومي في إطار تعزيز مبدأ الشفافية.