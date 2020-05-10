أوكرانيا – تركت قيود العزل العام المفروضة لكبح فيروس كورونا آثارها السلبية على صحة الحيوانات في حدائقهم، حيث انقطعت عنهم زيارات الأطفال والسياح ومداعبتهم، والتقاط السيلفي إلى جانبهم وإطعامهم.

وأكد ميخايلو بينتشوك مؤسس أول حديقة حيوانات خاصة في أوكرانيا، أن الحيوانات التي ولدت بالحديقة واعتادت على رؤية الناس، باتت تعاني من الوحدة.

وقال إن بعض حيوانات إنسان الغاب تبكي داخل حظائرها في الحديقة التي لا يسمح لأي زائر بدخولها منذ مارس الماضي حين فرضت السلطات إجراءات العزل العام لاحتواء تفشي الفيروس.

وأضاف: “كانت الحيوانات.. تهرع إلي عندما أمشي بجانب حظائرها وتمد أعناقها من خلال الفتحات الموجودة في السياج لترى من الذي سيأتي، وكأنها تطلب منك الاقتراب وتقديم بعض الطعام لها”.

وتابع: ” الحيوانات لا تفهم ما يجري مع تغير الوضع. لقد كان الوضع على ما يرام في السابق، وكانت تستمتع بوجود الناس”.

وأضاف بينتشوك أن حديقة الحيوان التي تبعد نحو 40 كم عن العاصمة كييف، أصبحت الآن في أمس الحاجة للأموال وبالكاد يمكنها تغطية فواتير الخدمات اللازمة للحفاظ على الظروف المناسبة للحيوانات.

وقال إن موظفي الحديقة اضطروا لتعديل النظام الغذائي للحيوانات حيث باتوا يقدمون لعشرات الأسود والنمور الدجاج بدلا من لحم الخنزير أو البقر باهظ الثمن. أما بالنسبة للقرود وإنسان الغاب، فقد خلت قائمة الطعام الخاصة بها من المانغو والأناناس وأصبحت تعيش التفاح.

ودعا بينتشوك إلى التبرع لدعم حديقة الحيوان التي يتعايش فيها 400 حيوان بينها فقمة وفرس نهر وعدد من الزرافات، لافتا إلى أنه من أصل 70 موظفا، أبقت الحديقة على 20 فقط وبالحد الأدنى من رواتبهم.

المصدر: رويترز