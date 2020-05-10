عمر السومة يعتذر لجماهير الأهلي السعودي بعد عاصفة من الانتقادات بسبب مقابلة تلفزيونية

عمر السومة يعتذر لجماهير الأهلي السعودي بعد عاصفة من الانتقادات بسبب مقابلة تلفزيونية

السعودية – اعتذر اللاعب الدولي السوري عمر السومة نجم الأهلي السعودي، لجماهير “الراقي” عن تصريحاته في برنامج “إنستا شو” التي أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان السومة قد رد على سؤال: “لو كنت مع الهلال لحققت لقب دوري أبطال آسيا؟” قائلا: “ممكن لأن الهلال كل سنة ينافس على البطولة”.

ولاقى الفيديو ردود فعل غاضبة من بعض عشاق “الراقي”، وطلب منه البعض الرحيل عن الأهلي والانتقال إلى الهلال.

ووجه السومة اعتذاره لجماهير النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي في موقع “سناب شات”، وقال إنه ليس من عادته الهروب من الأسئلة، وإن حديثه جاء كجواب فقط على السؤال الدقيق لمقدم البرنامج، وأكد على حبه وولائه للنادي الأهلي.

ودخل السومة تاريخ الدوري السعودي من أوسع أبوابه منذ انضمامه إليه صيف عام 2014 قادما من القادسية الكويتي، كونه أول لاعب يحقق لقب هداف الدوري السعودي 3 مرات متتالية منذ بداية عصر الاحتراف.

ونجح السومة في تسجيل 160 هدفا مع الأهلي في مختلف البطولات خلال 177 مباراة، ليصبح الهداف التاريخي للفريق، في بطولتي دوري المحترفين، وأبطال آسيا.

المصدر: وكالات