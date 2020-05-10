في قفزة كبيرة.. الكويت تسجل اليوم 1065 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تقترب من 9 آلاف

في قفزة كبيرة.. الكويت تسجل اليوم 1065 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تقترب من 9 آلاف

الكويت – أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، عن تسجيل 1065 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة إلى 8688 حالة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالله السند خلال مؤتمر صحفي إلى تسجيل 9 وفيات خلال الفترة نفسها ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 58.

وتعكس بيانات اليوم قفزة كبيرة مقارنة مع اليوم السابق الذي شهد تسجيل 415 إصابة وحالتي وفاة، وحتى مع أول أمس عندما تم رصد 3 وفيات و641 إصابة.

وحسب الصحة الكويتية، فإن 107 مرضى تماثلوا للشفاء لتبلغ حصيلة المتعافين 2729 سخصا.

المصدر: وزارة الصحة الكويتية