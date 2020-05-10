ليبيا – ناقشت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا طرابلس واللجنة العلمية الاستشارية المشكلة من المجلس الرئاسي أمس السبت ملف تطبيق إجراءات حظر التجول المقررة لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المكتب الإعلامي لمجابهة فيروس كورونا جاء الإجتماع على خلفية كسر تطبيق إجراءات حظر التجول من قبل بعض البلديات وذلك بفتح المحال التجارية مايساهم في نشر عدوى فيروس كورونا.

وشددت اللجنة على ضرورة تقيد المواطنين والبلديات بتنفيذ إجراءات الحظر والالتزام بقفل المحال التجارية.

وأشارت اللجنة في اجتماعها أن ليبيا لم تخرج بعد من دائرة خطر انتشار المرض حتى يتم فك وكسر إجراءات الحظر المفروضة.