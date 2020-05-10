القاهرة – أرتفع تضخم أسعار المستهلك السنوي في مصر بنسبة 5.9 بالمئة خلال أبريل/ نيسان الماضي، من 4.6 بالمئة في مارس/ آذار السابق له، مدفوعا بارتفاع أسعار الصحة والغذاء والنقل.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد، إن التضخم الشهري في البلاد سجل خلال أبريل الماضي ارتفاعا بنسبة 1.6 بالمئة، مقارنة بمارس 2020.

وصعد الرقم القياس لأسعار المستهلكين إلى 107.5 نقطة خلال أبريل الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 0.9، والملابس والأحذية بنسبة بلغت 2.9 بالمئة.

كما صعدت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء بنسبة 6.8 بالمئة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات بنسبة 3.3 بالمئة، فيما قفزت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 11.5 بالمئة، والنقل والمواصلات بنسبة 12.2 بالمئة.

ويستهدف البنك المركزي المصري، معدلا للتضخم عند 9 في المئة (زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية).

وفي مارس الماضي، قرر المركزي خفضا مفاجئا لأسعار الفائدة بنسبة 3 بالمئة، لتخفيف تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي.

الأناضول