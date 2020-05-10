ليبيا – قال عضو فريق مكافحة جائحة كورونا بمكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا رمضان عصمان إن الوضع الصحي للحالات المصابة بالفيروس جيد جداً، مبينا أن كل الحالات التي كانت في الإيواء خرجت ماعدا الحالة الأخيرة التي سجلت منذ يومين.

عصمان وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس السبت أوضح أن الوضع الصحي لباقي حالات العزل المنزلي لا يحتاج للإيواء في المستشفى أو للعناية الفائقة، مشيرا إلى أن الحالة التي سجلت في مدينة صرمان خرجت من المستشفى وتعافت بشكل كامل.

وفي رده عن التساؤلات حول احتمالية إصابة الحالات التي شفيت بالوباء من جديد قال عصمان:” إن الدراسات التي أجريت أثبت وجود بقايا من الوباء في الأشخاص المصابين من قبل بعد شفائه، لكن ليس هناك دليل قاطع بعودة المرض”،مبيناً أن تقارير الصحة العالمية لم تثبت ذلك بل أوضحت أن هناك مناعة للأشخاص الذين أصيبوا من قبل تحميهم من الإصابة في المستقبل.

وأكد عصمان أن الوضع في البلاد حاليا مستقر ومطمئن ولكن البلاد لم تتجاوز مرحلة الخطر فالحالات عددها قليل وأحيانا تكون النتائج لعدة أيام سلبية ولكن الخوف من أن يكون هناك حالات غير مرئية بالمجتمع نتيجة لطبيعة الوباء ذاته لأن هناك نسبة تقدر بـ 55 % من الحالات تكون بدون أعراض ولا يشعر صاحبها بوجودها رغم أنه مصاب وهذه من الحالات التي من الصعوبة اكتشافها بالكشف العادي والروتيني،مفيدا أن هذه الحالات قدرتها على نشر المرض أقل من الأشخاص الذين تظهر لديهم أعراض.

عضو فريق مكافحة جائحة كورونا بمكتب منظمة الصحة طالب المواطنين بالالتزام بالحجر المنزلي حتى لا يؤدي عدم التزامهم إلى انفجار وبائي.