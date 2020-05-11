أنباء عن قصف مدمرة للجيش الإيراني بالخطأ سفينة حربية إيرانية وأنباء عن مقتل العشرات

أنباء عن قصف مدمرة للجيش الإيراني بالخطأ سفينة حربية إيرانية وأنباء عن مقتل العشرات

إيران – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران أنباء عن قيام مدمرة تابعة للجيش الإيراني بقصف سفينة حربية إيرانية عن طريق الخطأ، ومقتل عشرات الجنود جراء الحادث.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن استهداف سفينة الإمداد الحربية الإيرانية “كوناراك” تم خلال في مناورة في مياه بحر عمان.

ووفقا لتقارير نشرها صحفيون محليون على وسائل التواصل الاجتماعي، تم استهداف الفرقاطة بصاروخ أطلقته فرقاطة “جمران”.

وكتب الناشطون أن الصاروخ الذي استهدف السفينة موجه تلقائيا عبر الرادار، من دون أن تتاح الفرصة لطاقم السفينة بترقبه ومعرفة إحداثياته، وأضافوا أن “الصاروخ اللعين قام بعمله بشكل جيد”.

وأضافت التقارير أنه جرى نقل الطاقم المتضرر من السفينة إلى ميناء تشابهار، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن حصيلة القتلى الرسمية.

يذكر أن سفينة “كوناراك” إيرانية الصنع، وتعمل في المنطقة الثالثة لعمليات البحرية الإيرانية منذ عامين.

المصدر: وسائل التواصل الإجتماعي