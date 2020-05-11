السعودية – ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعدما أعلنت السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك”، عن خفض إضافي في إنتاجها النفطي لدعم أسواق الطاقة.

وصعد سعر برميل مزيج “برنت” عقب الإعلان عن القرار فوق مستوى 31 دولارا، وجرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي، بحلول الساعة 16:20 بتوقيت موسكو، عند 31.05 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.26%.

في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف عند 24.82 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.32% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لما أظهرته وكالة “بلومبرغ”.

وفي وقت سابق أعلنت المملكة عن خفض إضافي بواقع مليون برميل يوميا في شهر يونيو المقبل.

وقالت وزارة الطاقة السعودية إنها وجهت شركة “أرامكو” إلى تخفيض إنتاجها من الخام للشهر القادم بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميا.

ووفقا لمسؤول بالوزارة فإن إجمالي خفض الإنتاج الذي ستطبقه المملكة سيصل الشهر القادم إلى حوالي 4.8 مليون برميل يوميا من مستوى إنتاج أبريل.

وتقوم السعودية في إطار اتفاق مجموعة “أوبك+” بخفض إنتاجها لدعم أسواق النفط التي هوت مؤخرا بسبب تراجع الطلب على النفط في ظل جائحة كورونا وامتلاء مخزونات الخام العالمية.

وتخفض دول المجموعة إنتاجها شهري مايو ويونيو من 2020 بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، على أن تقلص التخفيضات بشكل تدريجي في النصف الثاني من العام الجاري وحتى نهاية أبريل 2022.

المصدر: RT + “بلومبرغ”