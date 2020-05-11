روسيا – تدل معطيات لشركة DSM Group التحليلية، على أن أكثر الأدوية شراء في روسيا في مارس 2020، كانت أدوية علاج أمراض الجهاز العصبي.

ويتضح من بيانات الشركة، أن حصة العلب المباعة من هذه الأدوية، بلغت 16.1٪ من إجمالي مبيعات الأدوية في روسيا.

وجاءت في المرتبة الثانية، أدوية علاج أمراض الجهاز التنفسي (15.5٪).

وفي المركز الثالث، كانت الأدوية المخصصة لعلاج “الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي” (15.2٪)، ومن ثم أدوية علاج الأمراض الجلدية (12.7٪)، وأمراض القلب والأوعية الدموية (12.5٪).

وفي وقت سابق، سجلت دراسات الشركة، زيادة في مبيعات الصيدليات، من الفيتامينات والمهدئات في الأسابيع الأولى من شهر مارس من هذا العام.

المصدر: RT