ليبيا – أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأحد تعليماته بتخصيص قطعة أرض لإنشاء محكمة جديدة بجنوب بنغازي وذلك خلال اجتماع عقده مع وكيل عام وزارة العدل خالد أمراجع بحضور مدير مكتب مصلحة الأملاك العامة بنغازي عبدالرحيم بوعظمات.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لللحكومة الليبية مسألة عدم استيعاب المقر السابق لمحكمة جنوب بنغازي لكم المترددين يوميا على المحكمة الكلية والمحاكم والنيابات الجزئية التابعة لها.

وأكد الثني على ضرورة إنشاء مقر جديد للمحكمة بسعة أكبر تضم كافة الأجسام التابعة لهذه المحكمة.

وبحث الاجتماع سير عمل وزارة العدل ومشاريعها وسير عمل مصلحة الأملاك العامة ولجنة مراجعة أملاك الدولة والعقود السابقة المبرمة حيالها ومدى صحتها وتطابقها مع القانون.